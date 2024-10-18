В немецкой больнице робот-повар круглосуточно готовит еду для пациентов и медиков

В этой больнице в немецком городе Тюбинген можно перекусить в любое время суток. Здесь без устали..

В этой больнице в немецком городе Тюбинген можно перекусить в любое время суток. Здесь без устали трудится робот-шеф-повар. По сути это высокотехнологичная кухня, где всем заправляет роботизированная рука.

Робот может делает блюда из уже нарезанных и при необходимости приготовленных ингредиентов, которые берёт из холодильника. На каждое уходит буквально несколько минут. За горячей едой приходят и пациенты, и персонал больницы.

[Даниэла Харш, коммерческий директор больницы]:

«Речь идёт не о замене сотрудников, а о том, чтобы робот работал вместо персонала, которого у нас нет. Нам всё труднее находить работников для столовых, поэтому робот – это просто разумное дополнение».

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Роботизированный шеф-повар обучен готовить 120 разных блюд.

[Кевин Дойтмарг, сотрудник компании GoodBytz]:

«В ассортименте есть классические немецкие блюда, такие как кёнигсбергские тефтельки, шпецле с чечевицей или сыром и фрикасе. У нас есть блюда азиатской кухни, такие как рамэн, суп фо, удон и рис с кисло-сладким соусом. Также есть большой выбор итальянской пасты».

Новый сервис в больнице пользуется спросом.

[посетительница]:

«Паста была аль денте, а овощи хорошо обжарены. Получилось очень вкусно. Сегодня было многовато нута». [посетительница]:

«По-моему, здесь готовят очень вкусно. Я пришла сюда впервые. <…> Поскольку во всех сферах не хватает персонала, наверное, такие явления, как эта кухня, мы будем видеть всё чаще».

Впрочем, без живых людей роботизированная кухня всё равно не обходится. Именно они подготавливают все ингредиенты и раскладывают их по полкам в холодильнике.

Робот-повар работает в больнице с мая. Блюда стоят от шести до девяти евро.

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