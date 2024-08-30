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В Индии поймали волка-людоеда, который загрыз шестерых детей

В Индии поймали волка-людоеда, который загрыз шестерых детей

Это волк-людоед, и его поймали в Индии. Стая из трёх хищников уже два месяца держит в..

Дата загрузки: 2024-08-30

В Индии поймали волка-людоеда, который загрыз шестерых детей
Это волк-людоед, и его поймали в Индии.

Стая из трёх хищников уже два месяца держит в страхе более 30 деревень в округе Бахрайч в северном штате Уттар-Прадеш.

Волки уже загрызли одну женщину и шестерых детей.

Лесничие развернули масштабную охоту.

[Рену Сингх, сотрудница лесного хозяйства]:
«У нас сегодня очень удачный день. Волки терроризировали регион много дней и убивали детей. Сегодня мы поймали одного из волков».

Летом в Индии очень жарко, и жители деревень часто спят на ковриках или плетёных кроватях рядом со своими домами. Из-за этого риск нападения хищников на лёгкую добычу очень велик.

[местный житель]:
«Власти делают объявления и просят нас быть бдительными. Мы ходим группами, стараемся не ходить в одиночку, особенно вечером».

Трёх волков отслеживали с помощью беспилотников, оснащённых камерами и программным обеспечением для теплового картирования. Двух оставшихся хищников власти продолжают преследовать.

Отметим, что в Индии волки нападают на людей достаточно редко. Чаще это делают такие хищники, как леопарды и тигры.
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