Парад коров: на роскошном швейцарском курорте прошёл фермерский фестиваль

Швейцарский курорт Гштад славится не только роскошными отелями и супер-богатыми гостями. Здесь каждый год проходит парад..

Швейцарский курорт Гштад славится не только роскошными отелями и супер-богатыми гостями. Здесь каждый год проходит парад коров, на котором местные фермеры по традиции хвастаются своими стадами. Перед шествием животных доят, расчёсывают, а также надевают им на головы праздничные венки.

Традиции не менее 800 лет. В этот период коровы прощаются с летними альпийскими пастбищами с сочной травой и отправляются в место своей зимовки.

Для каждого стада выделяют по полчаса. За это время коровы успевают показать всем собравшимся свои замысловатые цветочные венки.

Фермер Йоганн фон Грюниген сначала исполняет песни перед зрителями, а потом показывает своё стадо, с которым более 20 километров возвращался с летних пастбищ. Именно он в 2015 году и основал современный фестиваль.

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[Йоганн фон Грюниген, фермер]:«Променад стал пешеходной зоной, но по нему не гуляли местные жители. Меня это очень беспокоило. Я стал думать, как вернуть местных жителей на променад и как туристы могут взаимодействовать с местными жителями. Мы славимся сельским хозяйством. Я хотел сделать что-то, что связано с культурой и традициями, поэтому у меня возникла идея организовать фестиваль после лета».

В ожидании прибытия нового стада зрители могут послушать традиционную музыку, а также купить альпийские продукты.

Первые исторические свидетельства альпийских горнов датируются XVI веком. Но, считается, что они могут быть намного старше. Их уникальный звук перекрывает звон коровьих колокольчиков.

О козах тоже нельзя забывать. В регионе производят много козьего сыра. Но местные цены на продукты питания могут шокировать посетителей, особенно в ресторанах и кафе Гштада.

[Джесси Долливан, туристка]:«Мы не можем позволить себе обедать ни в одном из ресторанов, поэтому вчера вечером мы ели лапшу на скамейке. Но мы здесь из-за коров, и мы видели их сегодня, так что поездка удалась».

Двоюродный брат Йоганна Михаэль также участвует в фестивале. Он местная легенда: за десять лет спортивной карьеры 23 раза побеждал на Кубках мира в категории гигантский слалом.

[Михаэль фон Грюниген, участник фестиваля]:«Я думаю, что самая важная идея в том, что мы можем сохранить традицию, которая была 50, 60 лет назад, сто лет назад. Это самое главное. Нужно перенести эту традицию в настоящее».

В Гштаде есть уникальное сочетание роскоши и очарования старого мира. Даже самые крупные бренды должны соблюдать определённые правила строительства. Так, с 50-х годов ни одно здание не может быть возведено без использования традиционной архитектуры шале.

При этом число зрителей на фестивале растёт из года в год.

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