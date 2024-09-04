Экс-помощницу губернатора штата Нью-Йорк обвиняют в шпионской деятельности в пользу Китая

Бывшую помощницу губернатора Нью-Йорка обвинили в шпионской деятельности в качестве агента властей Китая. 41-летнюю Линду Сунь..
Дата загрузки: 2024-09-05
Перед судом в Бруклине предстала не только Сунь, но также её 40-летний муж Крис Ху. Оба заявили о своей невиновности.
Федеральные прокуроры говорят, что, работая в правительстве штата, Сунь создавала препятствия для встреч тайваньских политиков с местными должностными лицами. Она также пыталась организовать визит высокопоставленного чиновника штата в Китай.
В обмен власти КНР якобы перевели миллионы долларов на счета её мужа, который вёл бизнес в Китае.
Прокуроры заявили, что Сунь и Ху использовали деньги, чтобы купить спортивный автомобиль Ferrari, а также недвижимость стоимостью около шести миллионов долларов на Лонг-Айленде в Нью-Йорке и в Гонолулу.
Прокуроры говорят, что в дом родителей Сунь привозили утку по-нанкински, приготовленную личным поваром китайского правительственного чиновника.
Саму губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул в каких-либо правонарушениях не обвиняли. Её офис уволил Сунь в марте 2023 года, обнаружив доказательства неправомерного поведения. Он также немедленно сообщил о действиях Сунь властям и помогал правоохранительным органам на протяжении всего процесса.
Сунь освободили под залог в полтора миллиона долларов, а для её мужа залог составил 500 тысяч. Следующее заседание по делу состоится 25 сентября.
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