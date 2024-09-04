Руины затопленной деревни обнажились на мелеющем озере Морнос в Греции

Из-под воды высыхающего озера Морнос в центре Греции снова показались стены затопленной деревни Каллио. В последний..
Дата загрузки: 2024-09-05
Водоём мелеет из-за небывалой засухи. Прошлой зимой здесь выпало очень мало снега, а летом почти не было дождей. При этом искусственное озеро Морнос снабжает водой почти половину населения Греции. Сейчас его уровень опустился до самого низкого за последние десятилетия.[Димитрис Гианнопулос, мэр муниципалитета Дориды]:
«Озеро начало мелеть, обнажая руины, которые видны с окружающих гор. Уровень воды падает с каждым днём. Полтора месяца назад начали появляться первые дома затопленной деревни Каллио. Её затопили, чтобы создать искусственное озеро Морнос».
По словам мэра муниципалитета Дориды, если в этом году выпадет мало снега и дождя, а температура будет высокой, то ситуация ухудшится.[Димитрис Гианнопулос, мэр муниципалитета Дориды]:
«Мы можем вернуться к тому, что пережили в 90-х годах, когда озеро можно было перейти пешком. Если мы снова окажемся в такой ситуации, это будет огромная проблема. Так что нужно уважать этот ресурс и использовать его более разумно».
Деревню затопили в 1980 году, чтобы создать водоём, призванный снабжать растущую столицу Греции, расположенную примерно в 200 километрах.[местный житель]:
«Плохо, что озеро мелеет. Раньше я видел его полным и говорил, что это пляж. Теперь всё, что видишь, – это сухая земля». [местная жительница]:
«Если так будет продолжаться, то на дне обнажится вся деревня, где была церковь и наш дом».
В августе 2022 года площадь поверхности озера составляла почти 17 квадратных километров, и в нём было 1,2 миллиарда кубометров воды. В этом году площадь составляет всего 12 километров, а объём воды в озере сократился до 700 миллионов кубометров.
При этом Морнос, а также три других водохранилища снабжают водой регион, где проживает около четырёх миллионов человек.
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