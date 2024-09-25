«Это ужасно»: ливни затопили города в Англии

Сильные ливни топят посёлки в Великобритании. Это английский городок Ньюпорт-Пагнелл. В результате непогоды река Оузел вышла..

Сильные ливни топят посёлки в Великобритании.

Это английский городок Ньюпорт-Пагнелл. В результате непогоды река Оузел вышла из берегов. Паводок затопил дороги и местный спортивный клуб.

[Гари Раян, местный чиновник]:

«Я очень удивился, когда вчера открыл шторы и увидел, что затоплено сильнее, чем было в начале года. Скорость подъёма воды застала нас врасплох». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Наводнения никогда, никогда не были такими сильными. Обычно вода поднимается по той маленькой дороге, где дома, а не так, что просто покрывает всё. Это ужасно».

Ливни в Великобритании шли несколько дней. Это привело к наводнениям в южной и центральной частях страны.

Пришлось перекрыть некоторые автодороги. Люди бросали свои затопленные машины.

Напомним, ранее в этом месяце в результате масштабных наводнений в Центральной Европе погибло не менее 17 человек. Они стали самыми сильными для региона за последние 20 лет.

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