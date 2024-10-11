Суда перевёрнуты либо выброшены на берег. Линии электропередачи повалены, на дорогах грязь и мусор. На кадрах..

Выброшенные на берег суда и разрушенные дома: что оставил после себя ураган «Милтон» во Флориде

Суда перевёрнуты либо выброшены на берег. Линии электропередачи повалены, на дорогах грязь и мусор. На кадрах с воздуха видно наводнения, обломки и повреждённые лодки и дома по всей юго-западной Флориде. Такие разрушения оставил после себя мощный ураган «Милтон», который в среду вечером обрушился на побережье Мексиканского залива Флориды.

Его классифицировали как ураган 3-й категории по пятибалльной шкале с максимальной скоростью ветра до 205 километров в час.

Ураган также сопровождали торнадо. Сообщается о десятерых погибших.

Это кадры спасения мужчины, которого унесло в воды Мексиканского залива. Он дрейфовал на открытом холодильнике в 48 километрах от берега. Его смыло с рыболовного судна, которое сломалось за несколько часов до прихода урагана.

Во Флориде миллионы людей остались без электричества. Примерно двум миллионам жителям было приказано эвакуироваться.

Кристал – жительница округа Сент-Люси. Она стала свидетельницей того, как торнадо сорвал крышу с её дома. Женщина пряталась в ванной.

[Кристал Коулман, пострадавшая жительница]:

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«Я никогда ничего подобного не испытывала. Было такое чувство, будто я в кино. Я опустошена, глядя на то, как выглядит мой дом. Моя жизнь была в опасности. Мне казалось, что я вот-вот погибну».

Вопреки прогнозам метеорологов, шторм не принёс смертоносного прилива морской воды. Также ожидалось, что это будет ураган 5-й категории. Однако, подойдя к суше, он ослаб.

В четверг «Милтон» ушёл из Флориды и вышел в Атлантический океан.

Примерно две недели назад штат уже пострадал от урагана «Хелен». Тогда также наблюдались наводнения и масштабные разрушения.

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