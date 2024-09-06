Пожарные пытаются сдержать лесной пожар в предместье столицы Эквадора – города Кито. Он полыхает уже несколько..

На окраине столицы Эквадора из-за пожара эвакуируют людей и животных

Пожарные пытаются сдержать лесной пожар в предместье столицы Эквадора – города Кито. Он полыхает уже несколько дней.

Жителей ряда домов на северной окраине пришлось эвакуировать. Спасатели также вывезли в безопасное место домашний скот.

[местная жительница]:

«Паника. Мы не знали, что делать. Пламя уже было вокруг нас – не знаю, как это объяснить. Страшнее всего было за животных и за дом – это было ужасно. Слава богу, я ничего не потеряла, потому что все мои животные были внизу, в овраге, и я привела их сюда».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

[Фабио Наранхо, начальник полиции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Из четырёх домов нам пришлось эвакуировать пожилых людей, несовершеннолетних и домашних животных, которые оказались всего в нескольких метрах от основного пожара. Но благодаря слаженной работе мы не понесли никаких потерь». [Дейси Сангача, глава пожарной службы]:

«В настоящее время мы боремся с огнём, защищая дома и людей. Погода не способствует; сильные, порывистые ветры всё время меняются. Но у нас есть персонал, ресурсы и решимость».

В целом вспыхнувших пожаров было четыре. Один из них удалось локализовать.

Столицу также окутал густой дым.

Короткая ссылка на эту страницу: