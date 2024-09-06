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В ДР Конго прибыла первая партия вакцин от оспы обезьян

В ДР Конго прибыла первая партия вакцин от оспы обезьян

Первую партию вакцин от обезьяньей оспы доставили в Демократическую Республику Конго. Именно отсюда начало распространяться это..

Дата загрузки: 2024-09-06

В ДР Конго прибыла первая партия вакцин от оспы обезьян
Первую партию вакцин от обезьяньей оспы доставили в Демократическую Республику Конго. Именно отсюда начало распространяться это вирусное заболевание. Когда вспышку зарегистрировали в 12 африканских странах, ВОЗ объявила ЧС в области здравоохранения мирового масштаба.

Сейчас в ДРК прибыло 99 000 доз, произведённых датской компанией Bavarian Nordic. Вакцины оплатил Европейский союз. В ближайшее время в ДР Конго доставят ещё 101 000 доз.

В целом Европа поставит в Африку 566 000 вакцин. Их будут в первую очередь отправлять в регионы с наибольшим риском распространения болезни.

В ДР Конго вакцинация начнётся 8 октября. А до этого власти будут проводить информационно-просветительскую кампанию, чтобы преодолеть недоверие некоторых слоёв общества к официальной медицине.

С начала года в ДРК зарегистрировали почти 20 000 предполагаемых случаев обезьяньей оспы. Из них более 5000 подтверждены. 655 человек скончались.

За пределами Африки случаи заражения выявили в Австралии, Швеции, а также на Тайване и Филиппинах.

Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы обычной оспы, но выражены слабее. У больного повышается температура, болит голова, а также могут быть тошнота и рвота. На теле появляется сыпь. В основном болезнь протекает в лёгкой и среднетяжёлой форме. В редких случаях наступает летальный исход. Вирус наиболее опасен для детей и подростков.

Предыдущая вспышка оспы обезьян была в мире в 2022-м – 2023-м годах.
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