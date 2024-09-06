Сочный берлинский карривурст популярен уже 75 лет

75 лет празднует фирменное берлинское блюдо карривурст. Оно представляет собой нарезанную кусочками жареную колбаску, политую томатным..

[Николь Яхода, сотрудница кафе]:

«Думаю, это из-за кетчупа, поскольку в нём много томатного пюре. И поэтому блюдо особенно сочное. И, конечно, (привлекает) персонал. По крайней мере, я на это надеюсь».

75 лет празднует фирменное берлинское блюдо карривурст. Оно представляет собой нарезанную кусочками жареную колбаску, политую томатным соусом с карри. Блюдо обрело популярность в голодные послевоенные годы, но и сейчас её не утратило. В берлинское кафе Curry 36 каждый день выстраивается очередь.

Кафе Curry 36 работает в районе Кройцберг с 1981 года. Штеффен постоянно бывал здесь в детстве. Сейчас живёт в другом городе. Каждый раз, бывая в Берлине, непременно заходит в кафе.

[Штеффен, гость кафе]:

«Думаю, это так вкусно из-за преданности традиции. Всё дело в детских воспоминаниях о том, как я приезжал сюда на проспект Мерингдамм и ел карривурст».

Сюда заглядывают и туристы.

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[Сандро, турист из Швейцарии]:

«Я никогда такого не пробовал. Это чудесно и очень вкусно. И я съел сразу две порции».

Считается, что соус придумала Герта Хойвер, которая держала в Берлине скромную закусочную. Однажды она смешала специи, посыпала ими братвурст, а сверху налила кетчупа. Покупатели изобретение оценили.

Женщина запатентовала рецепт карривурста, и его признали блюдом берлинской кухни. А её саму стали звать «матерью карривурста». Впрочем, рецепт соуса она унесла в могилу.

Кстати, некоторые оспаривают эту версию происхождения блюда и предлагают свою.

Сейчас продавцы карривурста делают соус по собственному рецепту, добавляя в кетчуп разные ингредиенты.

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