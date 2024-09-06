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Сочный берлинский карривурст популярен уже 75 лет

Сочный берлинский карривурст популярен уже 75 лет

75 лет празднует фирменное берлинское блюдо карривурст. Оно представляет собой нарезанную кусочками жареную колбаску, политую томатным..

Дата загрузки: 2024-09-06

Сочный берлинский карривурст популярен уже 75 лет
75 лет празднует фирменное берлинское блюдо карривурст. Оно представляет собой нарезанную кусочками жареную колбаску, политую томатным соусом с карри. Блюдо обрело популярность в голодные послевоенные годы, но и сейчас её не утратило. В берлинское кафе Curry 36 каждый день выстраивается очередь.

[Николь Яхода, сотрудница кафе]:
«Думаю, это из-за кетчупа, поскольку в нём много томатного пюре. И поэтому блюдо особенно сочное. И, конечно, (привлекает) персонал. По крайней мере, я на это надеюсь».

Кафе Curry 36 работает в районе Кройцберг с 1981 года. Штеффен постоянно бывал здесь в детстве. Сейчас живёт в другом городе. Каждый раз, бывая в Берлине, непременно заходит в кафе.

[Штеффен, гость кафе]:
«Думаю, это так вкусно из-за преданности традиции. Всё дело в детских воспоминаниях о том, как я приезжал сюда на проспект Мерингдамм и ел карривурст».

Сюда заглядывают и туристы.

[Сандро, турист из Швейцарии]:
«Я никогда такого не пробовал. Это чудесно и очень вкусно. И я съел сразу две порции».

Считается, что соус придумала Герта Хойвер, которая держала в Берлине скромную закусочную. Однажды она смешала специи, посыпала ими братвурст, а сверху налила кетчупа. Покупатели изобретение оценили.

Женщина запатентовала рецепт карривурста, и его признали блюдом берлинской кухни. А её саму стали звать «матерью карривурста». Впрочем, рецепт соуса она унесла в могилу.

Кстати, некоторые оспаривают эту версию происхождения блюда и предлагают свою.

Сейчас продавцы карривурста делают соус по собственному рецепту, добавляя в кетчуп разные ингредиенты.
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