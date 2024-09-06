Пушистые питомцы в модных нарядах и аксессуарах выходят на подиум в Нью-Йорке. Всех, конечно, сопровождают люди-модели...

Собаки в модных нарядах вышли на подиум в Нью-Йорке

Пушистые питомцы в модных нарядах и аксессуарах выходят на подиум в Нью-Йорке. Всех, конечно, сопровождают люди-модели. Коллекцию разработали дизайнеры различных брендов, включая Tommy Hilfiger, Caryna Nina и Johnathan Kayne.

Показ FurBaby проходит в преддверии Недели моды в Нью-Йорке. Но здесь главное не наряды, а благотворительность.

[Карен Флойд, директор организации Elysian]:

«Примерно половина собак, прогулявшихся по подиуму, раньше были бездомными. Некоторые женщины привели своих собак. Но в целом мы призываем забирать животных из приютов».

В показе участвует более 20 собак, а также модели, дизайнеры и представители благотворительных организаций.

[Джин Шафирофф, участница показа]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мне понравилось, и я получила большое удовольствие. Это даёт многим благотворительным организациям возможность продемонстрировать свою работу. И я считаю, что акцент на животных, таких как собаки, очень важен. Моя собака Розита была спасена. Я представляла Женский фонд Нью-Йорка, в совете которого состою. Мы помогаем женщинам вырваться из нищеты».

Певица Хлоя Джейн исполнила перед зрителями новую песню. Потом перевоплотилась в модель и в наряде от Tommy Hilfiger прошлась по подиуму со своей собакой по кличке Си Джей.

[Хлоя Джейн, певица]:«Я выступаю здесь впервые. И я очень благодарна, что это организовано с замечательной целью – ради благотворительности и в честь Недели моды в Нью-Йорке».

Модный показ FurBaby проходит в Нью-Йорке во второй раз. Посмотреть его можно не только вживую, но и онлайн. Сделать пожертвования также можно через Интернет. Деньги идут на помощь нуждающимся женщинам и детям, а также кошкам и собакам.

Неделя моды в Нью-Йорке продлится с 6 по 11 сентября.

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