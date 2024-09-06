Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в..

Хантер Байден признал себя виновным в деле об уклонении от уплаты налогов

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в рамках предъявленных ему федеральных обвинений.

Этот неожиданный шаг позволит ему избежать потенциально неловкого судебного разбирательства за несколько недель до президентских выборов в США. Однако с другой стороны, он обеспечит ему длительный срок заключения.

Байден должен был предстать перед федеральным судом Лос-Анджелеса по уголовному обвинению в неуплате миллиона 400 тысяч долларов налогов в период, когда он тратил огромные суммы на наркотики, секс-работниц и предметы роскоши.

Вместо этого Хантер Байден признал себя виновным по всем девяти пунктам, которые ему были предъявлены.

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Теперь вместо судебного разбирательства состоится просто вынесение приговора.

После того как Байден покинул здание суда со своей женой Мелиссой, его адвокат обратился к СМИ, рассказав о прошлых трудностях 54-летнего сына президента.

[Эбби Лоуэлл, адвокат Хантера Байдена]:«Ему предъявили уголовные обвинения за его проблемы, которые были в период его глубокой зависимости от наркотиков и алкоголя. Но он исправил это, полностью выплатив просроченные налоги с процентами и штрафами».

Судья Марк Скарси сообщил Байдену, что ему грозит до 17 лет тюрьмы и до 450 000 долларов штрафа. Вынесение приговора назначено на 16 декабря.

Отметим, что обычно обвиняемые в США соглашаются признать свою вину в случае договорённости с прокурором. Это подразумевает снятие некоторых обвинений или смягчение наказания. Однако в этом случае, как сообщается, никаких сделок с обвинением не было.

Напомним, в июне Хантера Байдена признали виновным в том, что он скрыл свою зависимость от наркотиков при покупке оружия в 2018 году. В итоге он стал первым осуждённым сыном действующего президента США.

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