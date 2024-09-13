Всемирная организация здравоохранения заявила, что эвакуировала из Газы не менее 97 пациентов и 155 сопровождающих их..

ВОЗ проводит крупнейшую медицинскую эвакуацию из Газы с октября 2023 года

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эвакуировала из Газы не менее 97 пациентов и 155 сопровождающих их лиц. Их доставили в Объединённые Арабские Эмираты для лечения.

Это была самая крупная медицинская эвакуация из Газы с октября 2023 года. Об этом заявил Ричард Пеперкорн, представитель ВОЗ.

Пациентов перевозили на машинах скорой помощи через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом из Газы в аэропорт Рамон в Израиле для дальнейшего перелёта в Абу-Даби.

Пациенты – 45 детей и 52 взрослых с широким спектром заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, врождённые аномалии, заболевания крови и печени.

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[житель Газы]:

«Я страдаю от лимфомы Ходжкина, и этот тип рака распространяется очень быстро, за один или два месяца он распространяется по всему телу, в отличие от других типов». [жительница Газы]:

«Мы уже скоро отправимся на КПП. Надеюсь, мы благополучно доберёмся до Эмиратов, и Ахмед вылечится, выздоровеет и вернётся в страну здоровым». [житель Газы]:

«Чувства двоякие. С одной стороны, я очень рад, что мы получили разрешение на выезд и лечение моей дочери. С другой, я очень опечален тем, что нам пришлось ехать одним и оставить жену и других детей дома».

Конфликт между Израилем и ХАМАС уничтожил систему здравоохранения Газы. Сегодня работают только 17 из 36 больниц анклава, и то частично. При этом главный контрольно-пропускной пункт Рафах, соединяющий Газу и Египет, закрыли для медицинских эвакуаций в мае, когда Израиль усилил свою военную кампанию на юге Газы.

Между тем, ВОЗ проводит массовую вакцинацию палестинских детей от полиомиелита. По данным организации, вакцинировали уже полмиллиона детей. Первый за 25 лет случай этого заболевания зафиксировали в анклаве в августе.

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