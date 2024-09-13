В Южной Америке побит антирекорд по количеству лесных пожаров. Там сейчас пик пожароопасного сезона. Пожары полыхают..

В Южной Америке побит антирекорд по количеству лесных пожаров. Там сейчас пик пожароопасного сезона.

Пожары полыхают от бразильских лесов Амазонки через крупнейшие в мире водно-болотные угодья до сухих лесов в Боливии.

Бразильское космическое исследовательское агентство Inpe проанализировало спутниковые данные. В этом году было зарегистрировано 346 112 очагов во всех 13 странах Южной Америки. Это почти на тысячу больше предыдущего антирекорда 2007 года. В целом такие данные собирают с 1998 года.

В этом месяце больше всего пожаров вспыхнуло в Бразилии и Боливии. Затем следуют Перу, Аргентина и Парагвай. В начале года необычно интенсивные пожары охватили также Венесуэлу, Гайану и Колумбию, но сейчас они в основном утихли.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Это кадры, снятые в сердце бразильской Амазонии несколько дней назад. Вдоль дорог полыхает растительность, вокруг – почерневший ландшафт и выгоревшие как спички деревья.

Кроме того, дым от пожаров накрыл такие мегаполисы, как Сан-Паулу – самый густонаселённый город Западного полушария. Там на днях зафиксировали худшее качество воздуха в мире – даже хуже, чем в Китае и Индии. Окутан дымом и боливийский Ла-Пас.

Из космоса видно, что полоса дыма тянется по диагонали через весь континент от Колумбии на северо-западе до Уругвая на юго-востоке.

В Бразилии и Боливии с огнём продолжают бороться тысячи пожарных. Ситуацию усугубляют сложные погодные условия – с прошлого года Южная Америка пострадала от нескольких волн аномальной жары. В Бразилии началась засуха, которая стала самой сильной за всю историю.

Несмотря на то, что в Южном полушарии ещё зима, в Сан-Паулу, к примеру, уже неделю – жарче 30 градусов по Цельсию.

При этом вспыхивают возгорания, как правило, по вине людей.

Короткая ссылка на эту страницу: