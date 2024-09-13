Грузинский мотогонщик Гиоргий Гахеладзе проехал на мотоцикле от городка Кобулети до городка Поти, преодолев 33 километра,..

По морю на байке: грузинский гонщик проехал 33 км по воде

Грузинский мотогонщик Гиоргий Гахеладзе проехал на мотоцикле от городка Кобулети до городка Поти, преодолев 33 километра, чем, возможно, установил мировой рекорд. Дело в том, что сделал он это по Чёрному морю.

Его мотоцикл оборудован лыжами, чтобы можно было скользить по воде.

[Гиоргий Гахеладзе, мотоциклист-каскадёр]:

«Около полугода назад я начал тренироваться, делал небольшие тестовые заезды, затем заказал новый мотоцикл. А эти лыжи мне сделал мой друг, они самодельные. Я тренировался на Тбилисском водохранилище, проезжал по 8-10 километров, это его длина. Вчера здесь у нас также был тест, и сегодня, я думаю, у нас всё получилось благодаря слаженной работе команды. Я очень этому рад».

При этом, чтобы удержаться на воде, гонщику приходилось поддерживать высокую скорость, а также – следить даже за небольшими волнами, которые могли бы дестабилизировать мотоцикл.

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