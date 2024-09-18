Тысячи боевиков «Хезболлы» ранены после одновременного взрыва пейджеров

На кадрах с камеры видеонаблюдения на рынке в Бейруте запечатлён момент взрыва пейджера у покупателя. Мужчина..

На кадрах с камеры видеонаблюдения на рынке в Бейруте запечатлён момент взрыва пейджера у покупателя. Мужчина падает на землю и стонет от боли.

И таких взрывов по всей стране было несколько тысяч, причём почти одновременно. Министр здравоохранения Ливана заявил, что в результате них погибло, по меньшей мере, 11 человек и около 3000 получили ранения. Многие из них – бойцы и медики военизированной исламистской группировки «Хезболла».

Взорвались пейджеры, которые они использовали для связи.

Всё началось около 15:45 по местному времени. Взрывы продолжались около часа.

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Сообщается, что ранения также получил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

«Хезболла» обвинила во взрывах Израиль, заявив, что его ждёт возмездие.

В группировке утверждают, что взрывчатку в 5000 пейджеров заложила израильская разведывательная служба «Моссад» за несколько месяцев до взрывов. Затем эту партию импортировала «Хезболла».

Источники в ливанской службе безопасности говорят, что пейджеры произвела тайваньская компания Gold Apollo. Компания, в свою очередь, утверждает, что устройства произвела не она, а компания BAC, имеющая лицензию на использование бренда.

[Хсу Чинкхуан, глава Gold Apollo]:«В Европе есть агент, с которым мы сотрудничаем уже три года. Это представитель по всем нашим продуктам. Они также выпустили пейджер, используя наш бренд. Они платят нам за использование нашего логотипа. У нас есть готовые контракты, которые мы можем вам показать».

Как считают в американской разведке, между Израилем и «Хезболлой» может вспыхнуть масштабное противостояние в ближайшие несколько недель.

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