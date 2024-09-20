Десятилетний японский мальчик скончался от ножевого ранения спустя примерно сутки после того, как на него напали..

Атака с ножом в Китае: японский мальчик умер от полученного ранения

Десятилетний японский мальчик скончался от ножевого ранения спустя примерно сутки после того, как на него напали в Шэньчжэне на юге Китая.

Трагический инцидент произошёл в 200 метрах от школы, где учатся японские дети. Злоумышленник ударил ребёнка ножом в живот. Рядом находилась его мама. Подозреваемого арестовали на месте преступления.

Жители Шэньчжэня несут цветы к японской школе.

[житель Шэньчжэня]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы, китайцы, выступаем против таких действий, мы против разжигания ненависти. Многих из нас долгое время подвергали такому воспитанию в духе ненависти, и это привело к таким пагубным последствиям. Это пагубное последствие длительного воспитания в духе ненависти».

О мотивах нападения китайские власти пока ничего не сообщают. Случайно или нет, но оно совпало с годовщиной Мукденского инцидента, который произошёл в 1931 году. Тогда японские военные подорвали железную дорогу около Мукдена, нынешнего Шэньяна. Теперь во многих китайских городах в эту дату на несколько минут включают сирены.

Незадолго до годовщины Токио призвал Пекин обеспечить безопасность японских граждан, а их в Китае примерно 100 000.

[Ёко Камикава, министр иностранных дел Японии]:

«Наши посольства в Китае настоятельно призвали Китай дать объяснение инциденту и принять все возможные меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность граждан Японии».

Китайский МИД заявил, что это единичный случай, и такое может произойти в любой стране.

Между тем в июне в городе Сучжоу мужчина ранил ножом гражданку Японии и её ребёнка, а также смертельно ранил китаянку, которая пыталась их защитить. В том же месяце в Цзилине китаец напал с ножом на четырёх американских преподавателей.

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