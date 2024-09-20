На Кубе сократили ежедневную норму хлеба по низкой цене

Власти Кубы сократили ежедневную норму хлеба по сниженной цене с 80 до 60 граммов. Объясняют это..

[житель Гаваны]:

«На самом деле, хлеб весит столько же, сколько и раньше. Он должен был весить 80 граммов, но этого никогда не было. Паёк всегда был меньше. Так что почти ничего не изменилось. Но качество ужасное. Тесто очень кислое. Просто катастрофа». [жительница Гаваны]:

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«Я не покупаю хлеб в государственных пекарнях. Беру у частников. В кофейнях продают хлеб хорошего качества».

Власти Кубы сократили ежедневную норму хлеба по сниженной цене с 80 до 60 граммов. Объясняют это тем, что у страны нет денег на покупку пшеницы. При этом хлеб стал стоить немного дешевле – менее одного песо. Цена чисто условная – меньше половины американского цента.

На Кубе хлеб – один из немногих основных продуктов питания, на которые установлены низкие цены за счёт государственных субсидий. Такие товары кубинцы получают по специальной продовольственной книжке, которую называют «либрета».

Карточную систему ввели в 62-м году – вскоре после Кубинской революции. Сначала люди могли дёшево покупать хлеб, рыбу, мясо и молоко, а также бытовую химию и предметы личной гигиены. Теперь им предлагают лишь малую часть этих товаров. При этом они в основном очень плохого качества.

Кубинские власти в своих трудностях обвиняют торговое эмбарго, введённое Соединёнными Штатами. Впрочем, плановая экономика давно показала себя неэффективной.

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