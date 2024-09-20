На Кубе сократили ежедневную норму хлеба по низкой цене

Власти Кубы сократили ежедневную норму хлеба по сниженной цене с 80 до 60 граммов. Объясняют это..
Дата загрузки: 2024-09-20
[житель Гаваны]:
«На самом деле, хлеб весит столько же, сколько и раньше. Он должен был весить 80 граммов, но этого никогда не было. Паёк всегда был меньше. Так что почти ничего не изменилось. Но качество ужасное. Тесто очень кислое. Просто катастрофа». [жительница Гаваны]:
«Нам придётся смириться. А что мы можем сделать? Альтернативы нет». [житель Гаваны]:
«Я не покупаю хлеб в государственных пекарнях. Беру у частников. В кофейнях продают хлеб хорошего качества».
На Кубе хлеб – один из немногих основных продуктов питания, на которые установлены низкие цены за счёт государственных субсидий. Такие товары кубинцы получают по специальной продовольственной книжке, которую называют «либрета».
Карточную систему ввели в 62-м году – вскоре после Кубинской революции. Сначала люди могли дёшево покупать хлеб, рыбу, мясо и молоко, а также бытовую химию и предметы личной гигиены. Теперь им предлагают лишь малую часть этих товаров. При этом они в основном очень плохого качества.
Кубинские власти в своих трудностях обвиняют торговое эмбарго, введённое Соединёнными Штатами. Впрочем, плановая экономика давно показала себя неэффективной.
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