Центральные и северные регионы Италии приходят в себя после наводнений. Это регион Эмилия-Романья, который пострадал от..

Италия приходит в себя после наводнений

Центральные и северные регионы Италии приходят в себя после наводнений.

Это регион Эмилия-Романья, который пострадал от подобного бедствия ровно год назад. Тогда погибло 17 человек, и ущерб составил 8,5 миллиардов евро. В этом году жертв пока удалось избежать.

[местный житель]:

«Это драма. Просто немыслимо, чтобы спустя 365 дней такая катастрофа повторилась. Техническое обслуживание нужно проводить вовремя, летом. Нельзя пренебрегать этими работами, мы видели, что происходит. Это постоянная катастрофа. Дождь идёт уже 36 часов, и это катастрофа». [местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мне сказали, что там, где у нас абрикосовые деревья, вода стоит на три метра выше них. Только подумайте, три метра воды. А потом рухнули дома. Одна женщина, которая там жила, сказала, что часть её дома рухнула».

Национальная пожарная служба заявила, что провела в Эмилии-Романье более 500 спасательных операций, в том числе с использованием вертолётов. Многие люди ждали помощи на крышах домов.

От наводнений и оползней страдают также соседние регионы Тоскана и Марке.

Это административный центр Марке – город Анкона. Здесь люди принялись очищать от грязи и ила свои дома и дворы.

[местный житель]:

«Нам было страшно, потому что мы не знали, чем всё закончится – вода продолжит прибывать или остановится».

Напомним, в результате наводнений, вызванных циклоном «Борис», за последнюю неделю пострадали также Польша, Румыния, Венгрия, Германия, Австрия и Чехия. Погибших – более 20.

Евросоюз пообещал выделить на восстановление пострадавших регионов миллиарды евро. Об этом 19 сентября заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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