Тысячи австралийцев страдают от плохо изученного синдрома ПОТ

Австралийская девушка Тесс Хансен на вид кажется совершенно здоровой. Но за последние годы она пропустила уже..
Дата загрузки: 2024-09-23
«Моя социальная жизнь пошла под откос. Ведь с людьми я в основном общаюсь в школе».
Тесс страдает от постуральной ортостатической тахикардии, или сокращённо ПОТ. Но диагноз ей смогли поставить только через полтора года после обращения в больницу.[Лили Хансен, мама пациентки]:
«Это было очень мрачное время, время отчаяния».
Врачи говорят, что людей с синдромом ПОТ может быть достаточно много.[Деннис Лау, кардиолог]:
«Это заболевание по-прежнему плохо изучено медициной. Многие пациенты обращаются в отделения скорой помощи, а им говорят, что с ними всё в порядке».
Кардиологов очень интересует этот недуг. Но причин его возникновения они пока не выяснили. В некоторых случаях спровоцировать синдром ПОТ могут инфекционные болезни. В последние годы чаще такое происходит после «ковида». Синдром ПОТ может поражать до 14% переболевших.
В Южном полушарии есть пока только одна больница, где принимают пациентов с ПОТ. Она расположена в штате Южная Австралия. Но очередь такая большая, что приёма надо ждать 15 месяцев.
Впрочем, эта болезнь хоть и влияет на качество жизни, но не уменьшает её продолжительность. К тому же есть методы, которые помогают намного улучшить состояние больного.
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