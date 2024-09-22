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Тысячи австралийцев страдают от плохо изученного синдрома ПОТ

Тысячи австралийцев страдают от плохо изученного синдрома ПОТ

Австралийская девушка Тесс Хансен на вид кажется совершенно здоровой. Но за последние годы она пропустила уже..

Дата загрузки: 2024-09-23

Тысячи австралийцев страдают от плохо изученного синдрома ПОТ
Австралийская девушка Тесс Хансен на вид кажется совершенно здоровой. Но за последние годы она пропустила уже 200 дней учёбы в школе. Её мучают учащённое сердцебиение, головокружения и хроническая усталость.

[Тесс Хансен, пациентка с синдромом ПОТ]:
«Моя социальная жизнь пошла под откос. Ведь с людьми я в основном общаюсь в школе».

Тесс страдает от постуральной ортостатической тахикардии, или сокращённо ПОТ. Но диагноз ей смогли поставить только через полтора года после обращения в больницу.

[Лили Хансен, мама пациентки]:
«Это было очень мрачное время, время отчаяния».

Врачи говорят, что людей с синдромом ПОТ может быть достаточно много.

[Деннис Лау, кардиолог]:
«Это заболевание по-прежнему плохо изучено медициной. Многие пациенты обращаются в отделения скорой помощи, а им говорят, что с ними всё в порядке».

Кардиологов очень интересует этот недуг. Но причин его возникновения они пока не выяснили. В некоторых случаях спровоцировать синдром ПОТ могут инфекционные болезни. В последние годы чаще такое происходит после «ковида». Синдром ПОТ может поражать до 14% переболевших.

В Южном полушарии есть пока только одна больница, где принимают пациентов с ПОТ. Она расположена в штате Южная Австралия. Но очередь такая большая, что приёма надо ждать 15 месяцев.

Впрочем, эта болезнь хоть и влияет на качество жизни, но не уменьшает её продолжительность. К тому же есть методы, которые помогают намного улучшить состояние больного.
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