50 работ китайского художника-диссидента Ай Вэйвэя представили в Болонье

В палаццо Фава в итальянской Болонье проходит выставка работ китайского художника-диссидента Ай Вэйвэя. В залах старинного..

В палаццо Фава в итальянской Болонье проходит выставка работ китайского художника-диссидента Ай Вэйвэя. В залах старинного дворца разместились 50 экспонатов. Мастер посвятил свои творения правам человека, гражданским свободам, справедливости и другим темам. Выставка называется «Кто я?»

[Ай Вэйвэй, художник]:

«В моих работах поднято множество вопросов о политических и художественных проблемах, но на самом деле речь о человечестве. Это вопросы о нашем обществе и о том, как художники будут защищать человечество».

В числе экспонатов – копии картин знаменитых итальянских художников, сделанные из кубиков Lego. Ай Вэйвэй использует такую технику с 2014 года.

[Ай Вэйвэй, художник]:

«В Италии очень глубокая культура, хранящая память о прошлом».

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Ай Вэйвэй бежал в США в 81-м году, поскольку опасался преследования со стороны китайских властей. Позже он вернулся в Китай. В 2011 году его арестовали и отправили в тюрьму. Выпустили через 81 день, вероятно, из-за давления мировой общественности. Потом художник эмигрировал в Европу.

Выставка в Болонье продлится до начала мая следующего года.

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