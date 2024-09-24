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В казахстанской степи приземлилась капсула с экипажем МКС

В казахстанской степи приземлилась капсула с экипажем МКС

Технические специалисты открывают люки и помогают двум российским космонавтам Николаю Чубу и Олегу Кононенко, а также..

Дата загрузки: 2024-09-25

В казахстанской степи приземлилась капсула с экипажем МКС
Технические специалисты открывают люки и помогают двум российским космонавтам Николаю Чубу и Олегу Кононенко, а также астронавту НАСА Трейси Дайсон выбраться из посадочной капсулы.

В казахстанской степи удачно приземлилась капсула «Союз МС-25» с экипажем МКС. Путь к Земле занял около 3,5 часов. После мягкой посадки экипаж быстро эвакуировали из капсулы для медицинского осмотра и адаптации к условиям гравитации.

Для российских космонавтов эта миссия стала рекордной. Они пробыли на орбите 374 дня. При этом для Олега Кононенко этот полёт стал пятым. В итоге он установил ещё один рекорд по самому длительному времени, проведённому в космосе – 1111 суток.

Американская коллега космонавтов Трейси Дайсон провела на МКС полгода.

На Международной космической станции остаются восемь астронавтов. Среди них Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые давно должны были вернуться домой. Однако из-за проблемы с капсулой Starliner компании Boeing они застряли на орбите.

Ожидается, что на Землю они вернутся в следующем году на корабле компании SpaceX. НАСА посчитало, что возвращать их в капсуле Boeing слишком рискованно. При этом сама капсула Starliner уже вернулась на Землю без экипажа. Она доставила домой скафандры Boeing Blue, которые Уильямс и Уилмор носили на борту. Они несовместимы с кораблём Crew Dragon, поэтому больше не пригодятся астронавтам.
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