Зоопарк в Финляндии вернёт двух панд Китаю раньше срока

Финляндия вернёт Китаю двух больших панд на восемь лет раньше срока. Это вызвано финансовыми трудностями, которые..
Дата загрузки: 2024-09-25
Финляндия вернёт Китаю двух больших панд на восемь лет раньше срока. Это вызвано финансовыми трудностями, которые переживает зоопарк.
Панды Луми и Пюрю приехали в Финляндию в январе 2018 года. Частный зоопарк Эхтяри потратил восемь миллионов евро на строительство вольера для бамбуковых медведей. Новые питомцы должны были привлечь больше посетителей. И правда, вскоре гостей стало намного больше.
Ситуация ухудшилась во время пандемии коронавируса. Затем изменение геополитической обстановки повлияло на экономику всех стран, в том числе и Финляндии. Теперь в зоопарк приезжает мало людей, а на содержание панд каждый год уходит полтора миллиона евро, включая арендную плату Китаю. В итоге накопились долги.
Владельцы зоопарка в прошлом году попросили финансовой помощи у правительства, но оно отказало. Панд решили вернуть. В МИД Финляндии отмечают, что это не должно повлиять на отношения между двумя странами.
Луми и Пюрю вскоре отправятся на карантин, а в ноябре уедут в Китай.
Власти КНР сдают больших панд в аренду другим странам. Платить нужно миллион долларов в год. При этом детёныши, родившиеся в зарубежных зоопарках, принадлежат Китаю.
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