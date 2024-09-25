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Швейцарская полиция проводит аресты после использования капсулы для эвтаназии

Швейцарская полиция проводит аресты после использования капсулы для эвтаназии

Швейцарская полиция арестовала четырёх человек после того, как в стране впервые использовали так называемую капсулу для..

Дата загрузки: 2024-09-25

Швейцарская полиция проводит аресты после использования капсулы для эвтаназии
Швейцарская полиция арестовала четырёх человек после того, как в стране впервые использовали так называемую капсулу для самоубийства. Имена подозреваемых и жертвы пока не сообщают.

Инцидент произошёл в лесу в кантоне Шаффхаузен на севере страны. Представитель организации «Последнее прибежище», создавшей капсулу, заявил, что умершей была пожилая американка, которая страдала от тяжёлого иммунного заболевания.

В числе задержанных – двое швейцарцев, нидерландский журналист и сопредседатель организации «Последнее прибежище» Флориан Виллет. Он находился рядом с женщиной, которая покончила с собой в капсуле.

Прокуратура Шаффхаузена начала следствие по уголовному делу о «склонении к самоубийству и пособничеству в подстрекательстве к самоубийству».

Швейцария притягивает сторонников ассистированного самоубийства, поскольку законы страны позволяют предоставлять людям средства для суицида. При этом содействие самоубийству из корыстных побуждений считается преступным.

Создание капсулы футуристического вида вызвало дискуссию в правительстве Швейцарии о том, можно ли позволять её использовать. Министр здравоохранения заявила, что устройство не соответствует требованиям закона о безопасности продукции и использование в нём азота для удушения человека противоречит законодательству.

Между тем критики обеспокоены тем, что капсула придаёт суициду этакий гламурный вид, что может вызвать волну самоубийств.
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