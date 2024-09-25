В датском парке опасные деревья взрывают динамитом

Раздаётся взрыв, и огромный бук падает на землю. Такой необычный способ удалять повреждённые деревья используют в..
Дата загрузки: 2024-09-25
Раздаётся взрыв, и огромный бук падает на землю. Такой необычный способ удалять повреждённые деревья используют в парке оленей в пригороде Копенгагена.
Этот бук стал опасен для гостей парка, поскольку его тяжёлые ветви могли упасть. Однако деревья здесь не спиливают, а взрывают. Для этого в отверстия в стволе закладывают динамит. Результат после взрыва такой же, как если бы в дерево ударила молния.
[Йес Огор, биолог]:
«Есть две главные причины использовать этот метод. Одна – эстетическая, поскольку намного приятнее видеть естественное разрушение. Вторая причина намного важнее. Она связана с биологическим разнообразием».
Специалисты объясняют, что обломок ствола на ближайшие 20-30 лет превратится в своеобразный курорт для лесных обитателей. Здесь заведутся насекомые, вырастут грибы и прилетят летучие мыши. То есть гниющая древесина принесёт пользу многим жителям леса.
Когда дерево спилено, эффект не такой хороший. К тому же видно, что к этому приложил руку человек, что вносит дисгармонию в окружающий ландшафт.
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