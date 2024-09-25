В Нью-Йорке начала работу 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Открыл её генсек Антониу Гутерриш, а председателем..

Прения на Генассамблее ООН: от критики Израиля до критики ООН

В Нью-Йорке начала работу 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Открыл её генсек Антониу Гутерриш, а председателем стал камерунец Филемон Янг.

Тема сессии – «Не обходить никого вниманием: действовать сообща во имя обеспечения мира, устойчивого развития и человеческого достоинства».

Каждому выступающему дали 15 минут.

На повестке дня – обсуждение военных конфликтов. Особое внимание уделяют Газе. Некоторые участники призвали немедленно достичь соглашения о прекращении огня.

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Среди них премьер-министр Бельгии Александр Де Кро. Он говорил об опасности дестабилизации Ближнего Востока.

[Александр Де Кро, премьер-министр Бельгии]:«Почти год спустя мы должны с грустью признать, что крайности с обеих сторон по-прежнему задают тон этому конфликту. Фанатики верят, что военная сила может положить конец этому конфликту. Это заблуждение».

Президент Италии Джорджа Мелони призвала ООН противостоять незаконной торговле людьми и преступным организациям. Она также затронула конфликт на Ближнем Востоке и войну Израиля в секторе Газа, потребовав прекращения огня и немедленного освобождения израильских заложников.

Президент Польши Анджей Дуда также призвал призвал к миру и отметил, что Польша поддерживает решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев.

Президент Ирана сказал, что его страна готова прекратить ядерное противостояние с Западом. Одновременно он призвал прекратить конфликт России с Украиной путём диалога. Израиль же он раскритиковал за войну в Газе, назвав её геноцидом.

Между тем, президент Аргентины Хавьер Милей назвал ООН монстром «Левиафаном», отверг её «Пакт о будущем», назвав его «социалистическим», и вместо этого призвал к свободе. В своей пламенной речи он сказал, что ООН стала «бессильной» в своей ключевой роли по предотвращению конфликтов.

[Хавьер Милей, президент Аргентины]:«Она стала многощупальцевым Левиафаном, который считает, что вправе решать, что должно делать каждое государство и как должны жить граждане мира. То же самое всегда происходит с идеями левых. Они разрабатывают модель в соответствии с тем, что должны делать люди, а когда всё складывается иначе, они подавляют, ограничивают и урезают их свободу».

Общие прения начались 24 сентября и продолжатся до 30-го.

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