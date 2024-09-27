Как устрицы могут помочь строительной отрасли

Может ли маленькая устрица помочь строительной отрасли? По мнению лондонского дизайнера интерьеров Муки Срисурайотин, ей это..

Может ли маленькая устрица помочь строительной отрасли? По мнению лондонского дизайнера интерьеров Муки Срисурайотин, ей это по силам.

Однажды девушка обратила внимание на то, что в ресторанах каждый день выбрасывают в мусорный контейнер тысячи раковин моллюсков.

[Мука Срисурайотин, дизайнер]:

«Мы увидели в ракушках потенциал, поскольку у них химический состав как у известняка. Так и зародился наш проект».

Сотрудники дизайнерской студии теперь сотрудничают с местными ресторанами, которые отдают им устричные раковины.

[Уилл Боден, владелец кафе]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я знаю, что устрицы богаты цинком, но не подозревал, что от раковины тоже может быть польза. Для тех, кто поддерживает переработку и вторичное использование, это отличная идея. Это лучше, чем выбросить в мусорное ведро».

После сбора раковины измельчают в дробилке.

[Мука Срисурайотин, дизайнер]:

«Затем мы сортируем раздробленные части по размеру. Потом делаем смесь из материала, состав которого полностью натуральный».

Полученная смесь на 80% состоит из раковин моллюсков. Также в неё добавляют песок и глину.

Из такого биоматериала делают предметы для украшения интерьера. В будущем дизайнер хочет создавать облицовочный камень и другие изделия.

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