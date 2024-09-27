Как устрицы могут помочь строительной отрасли

Может ли маленькая устрица помочь строительной отрасли? По мнению лондонского дизайнера интерьеров Муки Срисурайотин, ей это..
Дата загрузки: 2024-09-27
Однажды девушка обратила внимание на то, что в ресторанах каждый день выбрасывают в мусорный контейнер тысячи раковин моллюсков.
[Мука Срисурайотин, дизайнер]:
«Мы увидели в ракушках потенциал, поскольку у них химический состав как у известняка. Так и зародился наш проект».
Сотрудники дизайнерской студии теперь сотрудничают с местными ресторанами, которые отдают им устричные раковины.
[Уилл Боден, владелец кафе]:
«Я знаю, что устрицы богаты цинком, но не подозревал, что от раковины тоже может быть польза. Для тех, кто поддерживает переработку и вторичное использование, это отличная идея. Это лучше, чем выбросить в мусорное ведро».
После сбора раковины измельчают в дробилке.
[Мука Срисурайотин, дизайнер]:
«Затем мы сортируем раздробленные части по размеру. Потом делаем смесь из материала, состав которого полностью натуральный».
Полученная смесь на 80% состоит из раковин моллюсков. Также в неё добавляют песок и глину.
Из такого биоматериала делают предметы для украшения интерьера. В будущем дизайнер хочет создавать облицовочный камень и другие изделия.
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