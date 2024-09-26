Действующему мэру Нью-Йорка могут предъявить уголовные обвинения

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о своей невиновности после сообщений о том, что федеральная прокуратура подготовила..

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о своей невиновности после сообщений о том, что федеральная прокуратура подготовила против него обвинения. Согласно статье New York Times, их выдвинут после длительного расследования его коррупционных действий. [Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:«Я убеждён, что федеральное правительство намерено обвинить меня в преступлениях. Если так, то эти обвинения будут полностью ложными, основанными на лжи. Я всегда знал, что если я буду стоять на своём, то стану мишенью».

Демократ Эрик Адамс может стать первым из 110 мэров города, которому предъявят уголовные обвинения во время его пребывания в должности.

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[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:«Даже если мне предъявят обвинения, я знаю, что я невиновен. Я потребую немедленного суда, чтобы жители Нью-Йорка могли услышать правду».

Адамс также отверг призывы политиков-демократов уйти в отставку

[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:«Вы избрали меня руководить этим городом, и я буду им руководить».

Конкретные пункты обвинения пока не обнародовали. Известно лишь, что федеральная прокуратура год вела расследование в отношении нескольких советников и помощников мэра. В том числе заместителя мэра по вопросам безопасности.

Кроме того, недавно в отставку ушли глава Нью-Йоркской полиции и чиновник, отвечающий за школы города.

Предполагается, что прокуратура расследует источники финансирования избирательной кампании Адамса в период, когда он баллотировался в мэры в 2021 году.

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