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Во Французской Полинезии снова размножаются улитки, считавшиеся вымершими

Во Французской Полинезии снова размножаются улитки, считавшиеся вымершими

Эти маленькие улитки вида Partula tohiveana считались вымершими в дикой природе. Но впервые за 40 лет..

Дата загрузки: 2024-09-27

Во Французской Полинезии снова размножаются улитки, считавшиеся вымершими
Эти маленькие улитки вида Partula tohiveana считались вымершими в дикой природе. Но впервые за 40 лет учёные нашли такого моллюска, родившегося в естественных условиях. Эти тропические улитки – эндемики Французской Полинезии.

В 80-х годах на острова завезли инвазивную хищную улитку для борьбы с тоже чужеродной гигантской ахатиной. Но в итоге пострадали местные моллюски. Зоологи нашли несколько особей и стали разводить их в неволе. Примерно уже десять лет таких улиток выпускают в дикую природу.

[Сэм Абердин, сотрудник Лондонского зоопарка]:
«Популяция улиток Partula tohiveana возродилась в дикой природе. Это очень важное событие для нашей команды и для меня лично. Я выращиваю этих улиток десять лет, а некоторые наши сотрудники занимаются этим уже 30 лет».

Зоологи объясняют, что эти улитки очень важны для экосистемы. Они питаются гниющими растениями и грибами, тем самым поддерживая здоровье леса.

В этом году учёные выпустили на волю 6000 улиток. Все они маркированы специальной краской, которая светится в темноте. Это позволяет наблюдать за ними ночью.

Теперь природозащитники подадут заявку на изменение охранного статуса улиток вида Partula tohiveana.
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