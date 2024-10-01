Уникальная мозаика собора XII века на Сицилии вновь засияет золотом

Мозаика средневекового собора на Сицилии вновь засияет золотом. Здесь идёт грандиозная реставрация стоимостью более миллиона евро...
Дата загрузки: 2024-10-01
Мозаика средневекового собора на Сицилии вновь засияет золотом. Здесь идёт грандиозная реставрация стоимостью более миллиона евро.
Кафедральный собор начали строить при последнем нормандском короле острова Вильгельме II Добром в 1174 году. Основные работы завершились через 15 лет. Быстрому строительству помогли средства, накопленные отцом монарха – Вильгельмом I Злым. Тот собирал штрафы и так называемые искупительные деньги с мятежных городов. Но в целом строительство затянулось на 93 года.
Собор сочетает в себе арабский и нормандский стили, но главная его ценность внутри. Стены собора украшены 130 мозаичными фресками. На них изображены сцены из Ветхого и Нового Завета. По мнению экспертов, на их создание ушло более двух тонн чистого золота.
Центральным стало гигантское изображение Христа Вседержителя. Оно выполнено в полукуполе в задней части собора.
Мозаика занимает 6500 квадратных метров и покрывает почти все внутренние стены собора. По площади и целостности замысла это один из крупнейших мозаичных циклов в мире.
[Мария Кончетта ди Натале, директор Епархиального музея Монреале]:
«Сейчас реставрационные работы не позволяют нам полюбоваться некоторыми частями этого великолепного творения, а они важны для туристов, а также имеют основополагающее значение для верующих. Часто туристы здесь инстинктивно сами становятся верующими».
Помимо реставрации мозаики, в храме сделают новое освещение. Оно появится в конце ноября, а строительные леса демонтируют уже к середине октября.
Собор в Монреале с 2015 года находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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