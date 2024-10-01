Уникальная мозаика собора XII века на Сицилии вновь засияет золотом

Мозаика средневекового собора на Сицилии вновь засияет золотом. Здесь идёт грандиозная реставрация стоимостью более миллиона евро...

Мозаика средневекового собора на Сицилии вновь засияет золотом. Здесь идёт грандиозная реставрация стоимостью более миллиона евро.

Кафедральный собор начали строить при последнем нормандском короле острова Вильгельме II Добром в 1174 году. Основные работы завершились через 15 лет. Быстрому строительству помогли средства, накопленные отцом монарха – Вильгельмом I Злым. Тот собирал штрафы и так называемые искупительные деньги с мятежных городов. Но в целом строительство затянулось на 93 года.

Собор сочетает в себе арабский и нормандский стили, но главная его ценность внутри. Стены собора украшены 130 мозаичными фресками. На них изображены сцены из Ветхого и Нового Завета. По мнению экспертов, на их создание ушло более двух тонн чистого золота.

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Центральным стало гигантское изображение Христа Вседержителя. Оно выполнено в полукуполе в задней части собора.

Мозаика занимает 6500 квадратных метров и покрывает почти все внутренние стены собора. По площади и целостности замысла это один из крупнейших мозаичных циклов в мире.

[Мария Кончетта ди Натале, директор Епархиального музея Монреале]:

«Сейчас реставрационные работы не позволяют нам полюбоваться некоторыми частями этого великолепного творения, а они важны для туристов, а также имеют основополагающее значение для верующих. Часто туристы здесь инстинктивно сами становятся верующими».

Помимо реставрации мозаики, в храме сделают новое освещение. Оно появится в конце ноября, а строительные леса демонтируют уже к середине октября.

Собор в Монреале с 2015 года находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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