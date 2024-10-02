До сорока иностранных авиакомпаний могут использовать неисправные Boeing 737

Более 40 иностранных авиакомпаний, возможно, используют самолёты Boeing 737 с неисправными деталями. И это может угрожать..

Более 40 иностранных авиакомпаний, возможно, используют самолёты Boeing 737 с неисправными деталями. И это может угрожать безопасности людей. Такое заявление сделал Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Речь идёт о руле направления в хвосте самолёта, который приводят в действие с помощью педали в кабине пилота.

О проблеме узнали в феврале этого года после инцидента с самолётом американской United Airlines. Он произошёл в аэропорту Ньюарк Либерти в Нью-Джерси во время посадки Boeing 737MAX 8. Педаль управления некоторое время не реагировала на нажатие и оставалась в нейтральном положении. На борту самолёта никто не пострадал.

Национальный совет по безопасности на транспорте США также выяснил, что два подобных инцидента произошли в 2019 году. Самолёты принадлежали иностранным операторам.

Регулирующий орган сообщает, что в эксплуатации может находиться 271 неисправная деталь. 16 из них могут быть на самолётах, зарегистрированных в США. А до 75 таких деталей могло поступить на вторичный рынок.

Ведомство выпустило предупреждение, поскольку многие операторы, использующие Boeing 737, могут не знать о возможной неисправности.

Между тем компания «Боинг» заявила на прошлой неделе, что ещё в августе проинформировала о проблемах с рулём направления. Других комментариев от неё не поступало.

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