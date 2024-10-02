Этот дом спасает от жары, а его стены дышат. Построил такое жилище болгарский архитектор Камен Праматаров...

В Болгарии дома со стенами из соломы помогают спастись от жары

Этот дом спасает от жары, а его стены дышат. Построил такое жилище болгарский архитектор Камен Праматаров. Место выбрал живописное – в селе Желен, окружённом горами.

Мужчина использовал для строительства булыжник и дерево, а стены внутри – это панели из глины и соломы.

[Камен Праматаров, архитектор]:

«Стена прочная и служит основанием для глиняной панели, которая позволяет влаге свободно проходить через неё и выходить наружу».

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Над домом установлена большая крыша. Она даёт тень, защищая от палящего солнца. В то же время света достаточно благодаря большим окнам. На крыше – зелёная растительность.

[Камен Праматаров, архитектор]:

«Плоская крыша сильно нагревается под прямыми солнечными лучами. Даже если у неё хорошая теплоизоляция, всё равно в доме становится жарко. Но эта растительность прекрасно справляется с перегревом. А зимой это дополнительная теплоизоляция».

А это село Яна. Здесь работает фабрика по производству экологически чистых строительных материалов. По сути, это модули, наполненные спрессованной соломой. Из них строят дома.

[Велин Николов, совладелец компании Viverde Straw Modules]:

«Входя в «соломенный» дом, сразу чувствуешь комфорт – прохладу летом и тепло зимой. Эта отличная изоляция помогает поддерживать стабильную температуру в доме при самых разных погодных условиях».

Владельцы фабрики надеются, что этот сектор производства будет расти, и всё больше людей будут строить экологичные дома.

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