В Болгарии дома со стенами из соломы помогают спастись от жары

Этот дом спасает от жары, а его стены дышат. Построил такое жилище болгарский архитектор Камен Праматаров...
Дата загрузки: 2024-10-02
Этот дом спасает от жары, а его стены дышат. Построил такое жилище болгарский архитектор Камен Праматаров. Место выбрал живописное – в селе Желен, окружённом горами.
Мужчина использовал для строительства булыжник и дерево, а стены внутри – это панели из глины и соломы.
[Камен Праматаров, архитектор]:
«Стена прочная и служит основанием для глиняной панели, которая позволяет влаге свободно проходить через неё и выходить наружу».
Над домом установлена большая крыша. Она даёт тень, защищая от палящего солнца. В то же время света достаточно благодаря большим окнам. На крыше – зелёная растительность.
[Камен Праматаров, архитектор]:
«Плоская крыша сильно нагревается под прямыми солнечными лучами. Даже если у неё хорошая теплоизоляция, всё равно в доме становится жарко. Но эта растительность прекрасно справляется с перегревом. А зимой это дополнительная теплоизоляция».
А это село Яна. Здесь работает фабрика по производству экологически чистых строительных материалов. По сути, это модули, наполненные спрессованной соломой. Из них строят дома.
[Велин Николов, совладелец компании Viverde Straw Modules]:
«Входя в «соломенный» дом, сразу чувствуешь комфорт – прохладу летом и тепло зимой. Эта отличная изоляция помогает поддерживать стабильную температуру в доме при самых разных погодных условиях».
Владельцы фабрики надеются, что этот сектор производства будет расти, и всё больше людей будут строить экологичные дома.
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