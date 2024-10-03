На живописный остров Пасхи в Тихом океане съехались чилийцы и туристы из других стран, чтобы всего..

«Огненное кольцо» во время солнечного затмения увидели на острове Пасхи в Чили

На живописный остров Пасхи в Тихом океане съехались чилийцы и туристы из других стран, чтобы всего несколько минут понаблюдать за кольцевым солнечным затмением. Полную фазу этого впечатляющего явления в этот раз можно было увидеть только отсюда, а также из аргентинского города Пуэрто-Десеадо.

Кольцевое затмение – это результат того, что Луна проходит между Солнцем и Землёй на довольно удалённом расстоянии от нашей планеты. В этом случае солнечный диск закрывается не полностью.

[туристка]:

«Это изумительно. Мне больше всего понравилось, когда возник идеальный круг, похожий на золотое кольцо». [жительница Чили]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я пришла в восторг, когда люди закричали. Из-за их эмоций это событие стало ещё более захватывающим. Я думала, будет темнее, но всё равно это было прекрасно». [туристка]:

«Такое случается нечасто. Необычно то, что его можно увидеть не везде. Я наблюдала одно такое затмение на Арубе в 98-м году и видела неполное затмение в Новой Зеландии. Так что теперь я не могла этого пропустить».

Смотреть на Солнце даже во время затмения надо в специальных очках или через оптические приборы с солнечными фильтрами. Иначе можно получить ожог сетчатки.

Частично затмение также можно было наблюдать на большей части акватории Тихого океана и на юго-западе Атлантики. А на суше – в Аргентине, Чили, Уругвае, Парагвае, в южных районах Перу и Бразилии, а также в центре и на юге Боливии.

Предыдущее солнечное затмение в этом году было 8 апреля. В тот день Луна закрыла собой Солнце полностью.

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