Великобритания передаёт суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию

Великобритания согласилась вернуть архипелаг Чагос Маврикию. Острова находятся в Индийском океане. Они были последней британской заморской территорией в Африке.

В рамках сделки Великобритания на 99 лет сохранит право использовать остров Диего-Гарсия. Там почти 60 лет остаётся британско-американская военная база. Этот стратегически важный объект помогает обеспечивать безопасность в Южной Азии, Восточной Африке и на Ближнем Востоке. Стоимость аренды острова не разглашают.

Архипелаг Чагос в XVI веке открыл португальский мореплаватель Васко да Гама. Первыми там поселились французы. В 1814 году Франция передала острова Великобритании. А в 60-х – 70-х годах прошлого века, в связи с открытием британско-американской военной базы, власти переселили с островов примерно 2000 чагосцев. Это потомки завезённых туда рабов. Всем выплатили компенсацию. Некоторые поселились на Маврикии и Сейшелах, а кто-то уехал в Соединённое Королевство.

Позже ООН осудила переселение людей. Маврикий тоже считает это несправедливостью. Он много лет требовал вернуть острова, хотя сам согласился уступить их Великобритании в 1965 году за три миллиона фунтов стерлингов.

[Маниш Гобин, министр иностранных дел Маврикия]:

«Это соглашение между двумя суверенными государствами – Великобританией и Маврикием – признаёт историческую несправедливость, которую жители Чагоса терпели много лет, и устраняет её. На самом деле, прошло уже больше 50 лет».

Позиция Великобритании в этом вопросе изменилась при новом премьере Кире Стармере – лидере левой Лейбористской партии. Хотя Джо Байден официально приветствовал сделку, но ранее чиновники США предостерегали британских коллег от такого шага. Они опасаются, что Маврикий сдаст острова Китаю. Тот, в свою очередь, может установить слежку за военной базой на Диего-Гарсии.

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Сделку Стармера уже раскритиковал бывший глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, назвав лейбористов слабаками. А экс-министр обороны Грант Шэппс заявил, что такой шаг правительства вызывает глубокое сожаление и создаёт угрозу для других британских баз.

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