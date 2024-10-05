На спутнике Плутона неожиданно нашли углекислый газ и перекись водорода

Неожиданную находку сделали учёные на поверхности Харона – крупнейшего спутника Плутона. С помощью телескопа НАСА имени Джеймса Уэбба на нём нашли углекислый газ и перекись водорода. Это дало новые сведения о составе спутника.

Плутон – карликовая планета. Его спутники находятся на дальних окраинах нашей Солнечной системы в зоне, известной как пояс Койпера.

И Плутон, и Харон находятся на расстоянии почти пяти миллиардов километров от Солнца и, вероятно, слишком холодны для существования на них жизни.

В 2015 году спутник с близкого расстояния удалось изучить благодаря космическому аппарату НАСА «Новые горизонты». Тогда выяснили, что поверхность Харона покрыта водяным льдом, также нашли органические вещества и аммиак. Но углекислый газ и перекись водорода удалось увидеть только благодаря «Уэббу».

[Сильвия Протопапа, соавтор исследования]:

«В 2022-23 годах мы использовали спектрограф ближнего инфракрасного диапазона на «Джеймсе Уэббе» для проведения четырёх исследований Харона, чтобы полностью изучить его северное полушарие. Предыдущие наблюдения были ограничены светом с длиной волны в 2,5 микрона. Теперь длина расширилась до пяти микрон. Это увеличило охват и позволило впервые обнаружить углекислый газ и перекись водорода».

Учёные полагают, что перекись водорода на Хароне могла возникнуть из-за воздействия радиации на молекулы воды. А углекислый газ, возможно, появился после ударов метеоритов о поверхность.

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Происхождение Харона до сих пор покрыто тайной. Он всего в восемь раз легче Плутона. При этом спутник не только вращается вокруг самой карликовой планеты, а вместе с Плутоном они также вращаются вокруг общей точки.

Масса Плутона в шесть раз меньше Луны. При этом, как выяснили с помощью аппарата «Новые горизонты», у него есть 20 слоёв атмосферы, которые поднимаются на 1600 километров. Это даже больше, чем на Земле.

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