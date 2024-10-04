Израиль расширяет наземную операцию в Ливане и продолжает бомбить Бейрут

ЦАХАЛ продолжает уничтожать военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Израильская армия оповестила о необходимости эвакуироваться жителей примерно 20 городов и деревень на юге этой страны. Теперь количество населённых пунктов, откуда нужно эвакуироваться, достигло 70 и включает столицу провинции Набатия.

«Хезболла» также снова обстреляла северные территории Израиля, в результате чего возник лесной пожар недалеко от прибрежного города Нагария.

Между тем Израиль сообщает, что нанёс удары по 200 военным объектам «Хезболлы» по всему Ливану, в том числе по складам оружия и наблюдательным пунктам. Удары продолжались всю ночь. Многие пришлись на южный пригород Бейрута, где сосредоточена инфраструктура группировки.

Израильские СМИ пишут, что целью был Хашим Сафи ад-Дин, которого рассматривают как преемника убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Но официального подтверждения этой информации нет.

Также одна бомба разорвалась рядом с аэропортом Бейрута. Взрыв прогремел через несколько минут после приземления гражданского самолёта, прилетевшего из Дубая.

«Хезболла» уже почти год обстреливает Израиль, чтобы поддержать своего союзника ХАМАС. Из-за этого десятки тысяч мирных израильских жителей были вынуждены покинуть свои дома у северной границы.

Между тем, йеменские хуситы опубликовали видеозапись с атакой на суда в Красном море. Их ракета попала в нефтяной танкер Cordelia Moon. Также известно, что пострадало ещё одно торговое судно. Экипажи обоих кораблей в безопасности.

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Хуситы выступают на стороне ХАМАС и заявляют, что будут продолжать нападения до тех пор, пока Израиль не прекратит свои боевые действия в Газе.

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