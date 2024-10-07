Ульмский собор на юге Германии – самая высокая церковь в мире. По крайней мере, пока. Свой..

Ульмский собор в Германии – всё ещё самая высокая церковь в мире

Ульмский собор на юге Германии – самая высокая церковь в мире. По крайней мере, пока. Свой титул она, вероятно, утратит в 2026 году. К этому времени планируют достроить храм Святого Семейства в Барселоне. Его высота достигнет 172 метров. А 17-метровый крест для него, по иронии судьбы, изготовит немецкая компания.

Высота Ульмского собора – 162 метра. Так что ему суждено потерять лидерство. Но священнослужителей это не огорчает.

[Торстен Кранних, священник]:

«Меня восхищает не столько то, что это самая высокая церковь в мире, сколько само здание. Церковь также обращает моё сердце к Богу. Это просто замечательный храм, где можно молиться и благодарить».

Жители Ульма тоже спокойно воспринимают предстоящие перемены.

[житель Ульма]:

«Это и так длилось долго. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. С другой стороны, какая разница, ведь ценность собора от этого не преуменьшается».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В туристическом совете города считают, что утрата первенства никак не скажется на сфере туризма.

[Дирк Хомбург, сотрудник туристического совета Ульма]:

«Нам есть чем вдохновлять гостей, даже если наша церковь станет не самой высокой в мире, а лишь второй по высоте. Причём она останется самой большой протестантской церковью в Германии».

Ульмский собор строили долго. Фундамент заложили в 1377 году. Само строительство началось через 15 лет. Его несколько раз приостанавливали. Достроили собор уже в XIX веке, а точнее – в 1890 году.

Эта церковь пережила бомбардировки в конце Второй мировой войны, хотя почти весь исторический центр города и площадь перед собором сильно пострадали. Так что это само по себе удивительно. А ещё в Ульме родился Альберт Эйнштейн. Правда, прожил там только 15 месяцев. Зато в 1923 году он приезжал в родной город и поднимался по винтовой лестнице на самый верх собора.

Короткая ссылка на эту страницу: