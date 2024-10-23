Космический телескоп «Евклид» показал изображения далёких галактик

Европейское космическое агентство опубликовало небольшой фрагмент уже проделанной работы телескопа «Евклид».

Его миссия – фотографировать небо и картографировать вселенную за пределами Млечного Пути.

Его запустили в космос в прошлом году на ракете SpaceX.

[Бруно Альтьери, сотрудник ЕКА]:

«Его главная задача – создание трёхмерной карты вселенной, картографирование миллиардов галактик и наблюдение за тем, как всё это развивалась. Потому что чем дальше от нас объект, тем дальше уходишь в прошлое. Мы вернемся на 10 миллиардов лет назад».

Фотографии охватывают часть южного неба, показывая область примерно в 500 раз больше Луны.

[Сешари Надатур, профессор космологии]:

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«Это мозаика, составленная из множества различных фрагментов, куда был направлен телескоп и где проводились наблюдения. Она охватывает всего около 1% области, которую «Евклид» покроет к концу своей миссии. Все данные, которые мы уже собрали, – это лишь малая часть».

На снимках можно увидеть около 14 миллионов галактик.

Изображения, выложенные для общего пользования, недостаточно высокого разрешения для научной работы. Но их все равно можно увеличить в 600 раз, чтобы увидеть захватывающие проблески далёких миров.

[Бруно Альтьери, сотрудник ЕКА]:

«При увеличении масштаба можно увидеть скопления галактик, а затем конкретные галактики в этом скоплении и галактики на фоне. Можно фантастически увеличивать масштаб».

Миссия намерена пролить свет на две тайны космоса: тёмную материю и тёмную энергию.

Считается, что тёмная материя искажает свет, идущий к нам из далёких галактик. Но учёные не до конца понимают, как это работает.

Между тем, тёмная энергия ответственна за загадочное явление, связанное с расширением Вселенной.

На картографирование неба «Евклид» потратит шесть лет.

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