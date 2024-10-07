Горы рыболовецких отходов угрожают животным и людям на полуострове Вальдес

Горы пластиковых отходов наводнили побережье одного из самых популярных туристических направлений Аргентины. Полуостров Вальдес – объект..
Дата загрузки: 2024-10-08
Горы пластиковых отходов наводнили побережье одного из самых популярных туристических направлений Аргентины.
Полуостров Вальдес – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный своей природной красотой, а также неповторимой и богатой фауной.
Однако в конце сентября там обнаружили ящики, сети, буи и другие рыболовные снасти, которые выбросило на берег.
Среди куч пластикового мусора также разлагаются туши животных.
При этом в районе обитают большие популяции гладких китов, морских слонов, морских львов и пингвинов.
Диего Гонсалес – биолог из Национального совета по научным и техническим исследованиям. Он говорит, что последствия этого бедствия будут долгосрочными.
[Диего Гонсалес, биолог]:
«Этот пластик может разлагаться, превращаясь в микропластик. А когда он становится микропластиком, то проблему уже не увидеть человеческим глазом. Он начинает входить в цепи видов, то есть многие виды его потребляют. Мы говорим о морских беспозвоночных и рыбе. И это напрямую влияет на здоровье человека».
Согласно исследованию 2020 года, в ближайшие 20 лет количество пластиковых отходов, попадающих в океаны и наносящих вред морской жизни, может вырасти в три раза.
Экологи призывают компании и правительства немедленно принять меры, чтобы это предотвратить.
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