Дональд Трамп вернулся в сельскую местность Пенсильвании, где его едва не убили, в рамках своей предвыборной..

Маск предупредил сторонников Трампа, что это могут быть последние выборы

Дональд Трамп вернулся в сельскую местность Пенсильвании, где его едва не убили, в рамках своей предвыборной кампании.

Вместе с кандидатом от Республиканской партии на сцене также появился Илон Маск. Он впервые присутствовал на предвыборном мероприятии Трампа с тех пор, как поддержал бывшего президента в июле. Это случилось после того, как в Дональда Трампа стреляли. Тогда пуля попала ему в ухо.

В этот раз на мероприятие пришло рекордное число зрителей.

[Илон Маск, сторонник Дональда Трампа]:

«Знаете, настоящее испытание характера человека – это то, как он ведёт себя под огнём. Один президент не мог подняться по лестнице, а другой размахивал кулаками после того, как в него выстрелили».

Маск также назвал Трампа единственным кандидатом, «который сохранит демократию в Америке», добавив, что это будут последние выборы, если экс-президент снова не победит.

[Илон Маск, сторонник Дональда Трампа]:

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«Зарегистрируйтесь на голосование и пригласите всех знакомых. Заставьте их прийти и зарегистрироваться. Осталось всего два дня в Джорджии и Аризоне – 48 часов. Пишите людям сейчас, а потом убедитесь, что они действительно проголосуют. Если они этого не сделают, это будут последние выборы. Таков мой прогноз. Нет ничего важнее».

Илон Маск – генеральный директор SpaceX и Tesla, который также купил Twitter и переименовал его в X. Он создал суперкомитет политических действий в поддержку кандидата от республиканцев и в последние месяцы тратил большие средства на усилия по привлечению избирателей к голосованию.

Трамп же заявил, что, если вернётся в Белый дом, поручит Маску возглавить комиссию по эффективности правительства.

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