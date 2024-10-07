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Израильтяне по всей стране скорбят в годовщину нападения ХАМАС 7 октября

Израильтяне по всей стране скорбят в годовщину нападения ХАМАС 7 октября

В 6:29 утра по местному времени в Израиле звучит сирена. Именно в это время год назад..

Дата загрузки: 2024-10-08

Израильтяне по всей стране скорбят в годовщину нападения ХАМАС 7 октября

В 6:29 утра по местному времени в Израиле звучит сирена. Именно в это время год назад боевики ХАМАС запустили ракеты по стране, а также начали наземную атаку, убив 1200 человек и захватив около 250 заложников.

Год спустя 101 заложник всё ещё остаётся в руках ХАМАС в секторе Газа.

В Иерусалиме семьи пленников вышли на улицы возле частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Они несут фотографии своих близких.

Прошла памятная церемония и на месте музыкального фестиваля Nova. Там палестинские боевики убили сотни молодых посетителей, а также сотрудников мероприятия. Десятки захватили в плен. К людям в день скорби присоединился президент Израиля Ицхак Герцог.

Нападение 7 октября стало самым смертоносным в истории Израиля.

Вдали от конфликта на Ближнем Востоке в церкви на северо-востоке Таиланда молится семья, чьего сына, как предполагается, также удерживают в Газе в заложниках.

Ватчара Сриаун – один из шести тайцев, который остаётся в плену. За него здесь молятся каждую неделю.

[Вивваро Сриаун, мать заложника]:
«Мы можем только молиться Богу. Спрашивая людей, мы не получаем ответов, и даже глава деревни или староста не могут ничего подтвердить. Нам остаётся только молиться».

Между тем, 6 октября израильские военные нанесли авиаудары по южным пригородам Бейрута. Это бомбардировка ливанской столицы стала самой интенсивной с момента активизации кампании против группировки «Хезболла» в прошлом месяце.

Как сообщил ЦАХАЛ, истребители ударили по целям, которые включили разведывательный штаб «Хезболлы» и склады оружия.

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