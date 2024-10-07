Израильтяне по всей стране скорбят в годовщину нападения ХАМАС 7 октября

В 6:29 утра по местному времени в Израиле звучит сирена. Именно в это время год назад..
Дата загрузки: 2024-10-08
В 6:29 утра по местному времени в Израиле звучит сирена. Именно в это время год назад боевики ХАМАС запустили ракеты по стране, а также начали наземную атаку, убив 1200 человек и захватив около 250 заложников.
Год спустя 101 заложник всё ещё остаётся в руках ХАМАС в секторе Газа.
В Иерусалиме семьи пленников вышли на улицы возле частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Они несут фотографии своих близких.
Прошла памятная церемония и на месте музыкального фестиваля Nova. Там палестинские боевики убили сотни молодых посетителей, а также сотрудников мероприятия. Десятки захватили в плен. К людям в день скорби присоединился президент Израиля Ицхак Герцог.
Нападение 7 октября стало самым смертоносным в истории Израиля.
Вдали от конфликта на Ближнем Востоке в церкви на северо-востоке Таиланда молится семья, чьего сына, как предполагается, также удерживают в Газе в заложниках.
Ватчара Сриаун – один из шести тайцев, который остаётся в плену. За него здесь молятся каждую неделю.
[Вивваро Сриаун, мать заложника]:
«Мы можем только молиться Богу. Спрашивая людей, мы не получаем ответов, и даже глава деревни или староста не могут ничего подтвердить. Нам остаётся только молиться».
Между тем, 6 октября израильские военные нанесли авиаудары по южным пригородам Бейрута. Это бомбардировка ливанской столицы стала самой интенсивной с момента активизации кампании против группировки «Хезболла» в прошлом месяце.
Как сообщил ЦАХАЛ, истребители ударили по целям, которые включили разведывательный штаб «Хезболлы» и склады оружия.
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