Польша может временно перестать принимать прошения об убежище

Польша планирует временно запретить выходцам из других стран подавать прошение об убежище. Об этом заявил премьер-министр..

Польша планирует временно запретить выходцам из других стран подавать прошение об убежище. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Так он хочет ограничить поток нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

Кризис начался в 2021 году, когда у белорусско-польской границы скопились тысячи выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. Власти Польши обвинили Минск и Москву в том, что они организуют переброску нелегальных мигрантов к польской границе. Россия и Беларусь это отрицают.

В 2022 году Польша на границе с Беларусью возвела высокий забор длиной почти 190 километров. На его строительство ушло примерно 400 миллионов долларов. После этого поток мигрантов уменьшился, но попытки нелегально пересечь границу не прекратились. Только в этом году их было более 25 000.

[Дональд Туск, премьер-министр Польши]:

«Если я, например, сегодня чётко заявлю, что одним из элементов миграционной стратегии будет временное территориальное приостановление действия закона о праве на убежище, то стану требовать, чтобы это решение признали в Европе». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Премьер-министр Польши намерен в ближайшее время представить миграционную стратегию на заседании правительства.

Намерение Туска уже критикуют правозащитные организации. Многие активисты надеялись, что премьер, возглавляющий либеральную партию «Гражданская платформа Республики Польша», откажется от жёсткой стратегии предыдущей националистической администрации.

Однако Туск не ослабил жёстких мер. А в июле парламент Польши принял закон, облегчающий службам безопасности применение оружия против нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

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