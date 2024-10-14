Мировой рекорд побил бывший кубинский футболист Эрик Эрнандес. Он за час отбил мяч головой и ногами..

Кубинец побил мировой рекорд по количеству ударов по мячу за час

Мировой рекорд побил бывший кубинский футболист Эрик Эрнандес. Он за час отбил мяч головой и ногами 13 985 раз. Это достижение внесут в Книгу Гиннесса.

[Эрик Эрнандес, рекордсмен]:

«Быстрее всего я отбиваю мяч головой. Поэтому обычно бью головой. Когда шея устаёт, опускаю (мяч) к ноге и бью от 50 до 80 раз, не больше 80. Потом снова поднимаю его к голове, поскольку ногами работаешь медленнее и теряешь время».

Предыдущий рекорд в 2017 году установил мексиканец Абрахам Муньос. Он отбил мяч 11 901 раз.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Эрику Эрнандесу уже 57 лет. И последние 27 он по несколько раз в год пытается установить какие-нибудь рекорды, конечно, связанные с футболом.

[Эрик Эрнандес, рекордсмен]:

«Скажу, не боясь ошибиться, что на моём счету больше, чем у кого-либо, попыток установить рекорды по владению мячом, включая рекорды Книги Гиннесса».

В апреле этого года кубинец отбивал мяч более 12 часов подряд, надеясь превзойти достижение другого рекордсмена. А в 2011 году Эрнандес за 30 секунд 187 раз отбил мяч головой. Этот рекорд также занесли в Книгу Гиннесса. Пока его никто не побил.

Короткая ссылка на эту страницу: