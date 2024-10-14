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Кубинец побил мировой рекорд по количеству ударов по мячу за час

Кубинец побил мировой рекорд по количеству ударов по мячу за час

Мировой рекорд побил бывший кубинский футболист Эрик Эрнандес. Он за час отбил мяч головой и ногами..

Дата загрузки: 2024-10-15

Кубинец побил мировой рекорд по количеству ударов по мячу за час

Мировой рекорд побил бывший кубинский футболист Эрик Эрнандес. Он за час отбил мяч головой и ногами 13 985 раз. Это достижение внесут в Книгу Гиннесса.

[Эрик Эрнандес, рекордсмен]:
«Быстрее всего я отбиваю мяч головой. Поэтому обычно бью головой. Когда шея устаёт, опускаю (мяч) к ноге и бью от 50 до 80 раз, не больше 80. Потом снова поднимаю его к голове, поскольку ногами работаешь медленнее и теряешь время».

Предыдущий рекорд в 2017 году установил мексиканец Абрахам Муньос. Он отбил мяч 11 901 раз.

Эрику Эрнандесу уже 57 лет. И последние 27 он по несколько раз в год пытается установить какие-нибудь рекорды, конечно, связанные с футболом.

[Эрик Эрнандес, рекордсмен]:
«Скажу, не боясь ошибиться, что на моём счету больше, чем у кого-либо, попыток установить рекорды по владению мячом, включая рекорды Книги Гиннесса».

В апреле этого года кубинец отбивал мяч более 12 часов подряд, надеясь превзойти достижение другого рекордсмена. А в 2011 году Эрнандес за 30 секунд 187 раз отбил мяч головой. Этот рекорд также занесли в Книгу Гиннесса. Пока его никто не побил.

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