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Сильная гроза обрушилась на Сан-Паулу: семеро погибших

Сильная гроза обрушилась на Сан-Паулу: семеро погибших

По меньшей мере, семь человек погибли, миллионы остались без электричества после того, как короткий, но мощный..

Дата загрузки: 2024-10-15

Сильная гроза обрушилась на Сан-Паулу: семеро погибших

По меньшей мере, семь человек погибли, миллионы остались без электричества после того, как короткий, но мощный шторм пронёсся по Бразилии. Сильно пострадал Сан-Паулу – самый густонаселённый город страны. Здесь один погибший: дерево упало на уличный прилавок.

На уборку поваленных деревьев и обрушившихся стен направили отряды гражданской обороны и пожарных.

Скорость ветра достигала 108 километров в час, что стало рекордом для региона. Сильно повреждена электросеть.

В выходные в Сан-Паулу без света оставалось почти полтора миллиона домохозяйств.

[житель Сан-Паулу]:

«Они сказали, что вернутся с другой бригадой, чтобы закончить работу, но до сих пор никто не появился. Так что мы без электричества с пятницы».

[житель Сан-Паулу]:
«Это сильно повлияло, потому что в этом районе много дел по выходным. И с пятницы у нас нет электричества. Нет никаких оценок, когда дадут свет. В выходные мы, по сути, зарабатываем деньги, и мы их потеряли. И этот доход не вернуть».

По данным властей штата, из-за непогоды также закрыли несколько аэропортов. В ряде районов нет воды.

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