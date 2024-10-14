Сильная гроза обрушилась на Сан-Паулу: семеро погибших

По меньшей мере, семь человек погибли, миллионы остались без электричества после того, как короткий, но мощный..

По меньшей мере, семь человек погибли, миллионы остались без электричества после того, как короткий, но мощный шторм пронёсся по Бразилии. Сильно пострадал Сан-Паулу – самый густонаселённый город страны. Здесь один погибший: дерево упало на уличный прилавок.

На уборку поваленных деревьев и обрушившихся стен направили отряды гражданской обороны и пожарных.

Скорость ветра достигала 108 километров в час, что стало рекордом для региона. Сильно повреждена электросеть.

В выходные в Сан-Паулу без света оставалось почти полтора миллиона домохозяйств.

[житель Сан-Паулу]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это сильно повлияло, потому что в этом районе много дел по выходным. И с пятницы у нас нет электричества. Нет никаких оценок, когда дадут свет. В выходные мы, по сути, зарабатываем деньги, и мы их потеряли. И этот доход не вернуть».

По данным властей штата, из-за непогоды также закрыли несколько аэропортов. В ряде районов нет воды.

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