Нобелевскую премию по экономике дали за изучение неравенства между странами

Канада выслала шестерых индийских дипломатов, включая верховного комиссара. Канадское правительство считает их причастными к убийству лидера сикхских сепаратистов, который был гражданином Канады. Оно также заявило, что ему известно о преследовании других индийских диссидентов в Канаде.

Индия сразу приняла ответные меры и приказала шестерым канадским дипломатам, включая исполняющего обязанности верховного комиссара, покинуть страну до 19 октября. При этом она заявила, что сама отозвала своих посланников из Канады.

Дипломатическому скандалу предшествовал спор между двумя странами. В прошлом году премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть доказательства причастности индийских агентов к убийству лидера сикхов Хардипа Сингха Ниджара на территории Канады. Его застрелили в канадском городе Сарри летом 2023 года.

Ниджар был сторонником создания независимого сикхского государства Халистан на территории штата Пенджаб. Индийские власти объявили его террористом. Они также обвиняли его в подготовке убийства индуистского священника.

По словам Трюдо, индийские агенты тайно собирали информацию о членах южноазиатского сообщества в Канаде, в том числе о Ниджаре, и участвовали в таких правонарушениях, как угрозы, вымогательство и насилие, включая убийства.

Индия все обвинения отрицает. Правительство Канады предложило ей снять дипломатический иммунитет с подозреваемых, чтобы канадские следователи могли их допросить. Индия отказалась и заявила, что Трюдо преследует «политические цели». В итоге канадские власти решили выслать индийских дипломатов.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:

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«Доказательства, представленные полицией, нельзя игнорировать. Вывод только один: необходимо пресекать преступную деятельность, которая представляет угрозу общественной безопасности в Канаде. Мы всегда будем в первую очередь отстаивать право канадцев чувствовать себя в безопасности в своей стране. Мы никогда не потерпим вмешательства иностранного правительства, угрожающего канадским гражданам и убивающего их на канадской земле. Это глубоко неприемлемое нарушение суверенитета Канады и международного права».

В Канаде проживает самое большое число сикхов за пределами их родного штата Пенджаб.

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