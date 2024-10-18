Почти половина Кубы осталась без электричества из-за нехватки топлива

Почти половина Кубы осталась без электроэнергии 17 октября. Такое масштабное отключение произошло впервые за этот год...
Дата загрузки: 2024-10-18
Почти половина Кубы осталась без электроэнергии 17 октября. Такое масштабное отключение произошло впервые за этот год. Энергетическая госкомпания National Electric Union объявила, что мощность производства электроэнергии сократилась примерно в два раза.
Чиновники объясняют перебои задержкой поставки топлива. Танкер с мазутом из-за погодных условий сел на мель и пока не может добраться до порта.
Кубинские предприниматели вынуждены искать альтернативные решения, чтобы их магазины, кафе или другие заведения могли работать.
[предприниматель]:
«Мы установили генераторы, чтобы сохранить продукцию и обслуживать людей. Но отключение электричества всё равно создаёт трудности, поскольку покупатели перестают приходить».
[предприниматель]:
«Многие страдают из-за перебоев с электричеством. Если в кафе его отключают на 4-8 часов по два-три раза в день, то мясо может испортиться. Если заведение продаёт молочные продукты, такие как мороженое, то это тоже влияет».
Кубинцы жалуются на то, что из-за проблем с электричеством не получается нормально питаться. Некоторые начинают готовить обед и ужин с утра, поскольку днём электроэнергию могут отключить.
Кубинские электростанции, работающие на мазуте, давно пришли в плачевное состояние и систематически выходят из строя. Кроме того, в госбюджете не хватает денег на покупку импортного топлива. Последние несколько месяцев по всей Кубе почти каждый день отключают электричество на много часов.
При этом островное государство погружено в экономический кризис, который становится всё серьёзнее. В стране не хватает продовольствия, медикаментов и топлива. Всё это вынуждает тысячи кубинцев искать лучшей жизни за границей.
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