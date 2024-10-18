Почти половина Кубы осталась без электричества из-за нехватки топлива

Почти половина Кубы осталась без электроэнергии 17 октября. Такое масштабное отключение произошло впервые за этот год...

Почти половина Кубы осталась без электроэнергии 17 октября. Такое масштабное отключение произошло впервые за этот год. Энергетическая госкомпания National Electric Union объявила, что мощность производства электроэнергии сократилась примерно в два раза.

Чиновники объясняют перебои задержкой поставки топлива. Танкер с мазутом из-за погодных условий сел на мель и пока не может добраться до порта.

Кубинские предприниматели вынуждены искать альтернативные решения, чтобы их магазины, кафе или другие заведения могли работать.

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«Мы установили генераторы, чтобы сохранить продукцию и обслуживать людей. Но отключение электричества всё равно создаёт трудности, поскольку покупатели перестают приходить». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Многие страдают из-за перебоев с электричеством. Если в кафе его отключают на 4-8 часов по два-три раза в день, то мясо может испортиться. Если заведение продаёт молочные продукты, такие как мороженое, то это тоже влияет».

Кубинцы жалуются на то, что из-за проблем с электричеством не получается нормально питаться. Некоторые начинают готовить обед и ужин с утра, поскольку днём электроэнергию могут отключить.

Кубинские электростанции, работающие на мазуте, давно пришли в плачевное состояние и систематически выходят из строя. Кроме того, в госбюджете не хватает денег на покупку импортного топлива. Последние несколько месяцев по всей Кубе почти каждый день отключают электричество на много часов.

При этом островное государство погружено в экономический кризис, который становится всё серьёзнее. В стране не хватает продовольствия, медикаментов и топлива. Всё это вынуждает тысячи кубинцев искать лучшей жизни за границей.

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