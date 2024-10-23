Германия выявила первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян

Первый случай нового штамма оспы обезьян выявили в Германии. Об этом сообщил Институт общественного здравоохранения имени..

Первый случай нового штамма оспы обезьян выявили в Германии. Об этом сообщил Институт общественного здравоохранения имени Роберта Коха. По его данным, риск для населения в целом остаётся низким. При этом специалисты добавили, что внимательно следят за ситуацией и при необходимости скорректируют свою оценку.

Институт сообщил, что пациент заразился новым штаммом за границей. Вирус выявили 18 октября. Также сообщается, что для передачи требовался тесный физический контакт.

В августе Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения во второй раз за два года. Это произошло после начала вспышки вирусной инфекции в ДР Конго, которая распространилась на соседние страны.

Первый признак распространения болезни за пределы африканского континента зафиксировали 15 августа. Тогда случай заражения новым штаммом подтвердили в Швеции. После этого заболевших также выявили в Пакистане и Таиланде.

С начала вспышки оспы обезьян вирус распространился в 18 африканских стран, убив около тысячи человек. При этом общее число заражений превысило 42 тысячи.

Оспа обезьян – это инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается в отдалённых районах Центральной и Западной Африки. Симптомы включают тошноту, температуру, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

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