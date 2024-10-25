КНДР впервые отправила на юг пропагандистские листовки в воздушных шарах

Мусор, который разбросало в районе президентского комплекса Южной Кореи, сброшен с северокорейских воздушных шаров. Об этом..

Мусор, который разбросало в районе президентского комплекса Южной Кореи, сброшен с северокорейских воздушных шаров. Об этом говорится в заявлении службы безопасности президента. По её данным, упавшие предметы не представляют никакой угрозы безопасности или заражения.

При этом на улицах Сеула обнаружили северокорейские пропагандистские листовки. Их, по-видимому, также принесли шары. И это первый случай прямой отправки подобных материалов со стороны КНДР. Некоторые из них содержали личные нападки на президента Юн Сок Ёля и первую леди.

С конца мая Северная Корея отправила тысячи воздушных шаров, часто с мусором, в различные регионы южного соседа. Пхеньян заявляет, что это ответ на пропагандистские листовки, которые южнокорейские активисты регулярно отправляют на Север, разоблачая режим Ким Чен Ына.

В последние дни напряжённость на Корейском полуострове резко возрастала. Пхеньян обвинил южнокорейских военных в отправке беспилотников в столицу, что стало нарушением суверенитета КНДР.

Южная Корея инциденты с БПЛА никак не прокомментировала.

Между тем, Сеул и Вашингтон завершили трёхдневные военные учения, которые начались в понедельник. В частности, в ходе них отрабатывали доставку военных грузов с самолётов. Также был задействован американский тяжёлый военно-транспортный вертолёт Боинг CH-47 «Чинук».

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