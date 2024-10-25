Израиль показал разрушение тоннеля элитного подразделения «Хезболлы»

Израильские военные заявили, что уничтожили тоннель элитных сил «Хезболлы» – подразделения «Радван». В заявлении военных говорится,..

Израильские военные заявили, что уничтожили тоннель элитных сил «Хезболлы» – подразделения «Радван».

В заявлении военных говорится, что тоннель обнаружили внутри жилого дома на юге Ливана. На кадрах видна его внутренняя часть с хранящимся там боеприпасами. Также военные показали видео уничтожения подземного сооружения.

Израиль начал наземное наступление и активизировал обстрелы Ливана с целью вернуть домой десятки тысяч израильтян, эвакуированных с севера Израиля. Они покинули свои дома из-за интенсивных ракетных обстрелов со стороны «Хезболлы», которые начались год назад.

За последний месяц Израиль нанёс удары по южному Ливану, пригородам Бейрута и долине Бекаа. Он также направил наземные войска в районы вблизи границы.

Как говорит начальник Генерального штаба армии Херци Ха-Леви, эта военная операция может вскоре завершиться.

[Херци Ха-Леви, начальник Генерального штаба армии]:

«На севере есть вероятность, что всё резко закончится. Мы полностью разрушили высшую цепочку командования «Хезболлы»».

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Ливан утверждает, что в результате боевых действий погибло более 2500 человек, а более миллиона покинули свои дома внутри страны, в результате чего возник гуманитарный кризис.

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