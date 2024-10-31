Треть видов деревьев в мире – под угрозой

Более трети видов деревьев на планете могут исчезнуть. Об этом в новом докладе заявил Международный союз..

Более трети видов деревьев на планете могут исчезнуть. Об этом в новом докладе заявил Международный союз охраны природы. В исследовании участвовали тысячи учёных из разных стран.

[Крейг Хилтон-Тейлор, сотрудник МСОП]:

«Мы оценили состояние большинства видов деревьев в мире, а их примерно 47 000. И каждый третий вид, или 38% находится под угрозой исчезновения. Это настоящая проблема, поскольку деревья жизненно важны для мирового биоразнообразия».

Исследователи отмечают, что количество видов деревьев, занесённых в Красную книгу, в два раза превышает количество находящихся под угрозой видов птиц, млекопитающих, рептилий и земноводных вместе взятых.

Деревья, которым угрожает гибель, есть в 192 странах.

В Южной Америке самые обширные леса в мире, но четверть видов деревьев там могут исчезнуть. В Африке этот показатель достигает 45%, при этом разнообразие деревьев там беднее.

По словам учёных, наихудшая ситуация складывается на островах, где быстро разрастаются города. Но и на материках деревья в опасном положении.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Крейг Хилтон-Тейлор, сотрудник МСОП]:

«Самая большая угроза для деревьев во всём мире – это вырубка лесов, потеря среды обитания из-за расширения сельского хозяйства. Это касается и земледелия, и выпаса скота. Серьёзную угрозу несут чужеродные виды. Также влияет изменение климата».

В знаменитых Садах Кью в Лондоне есть немало редких видов деревьев. Но ботаники отмечают, что теперь трудно выживать не только им, но и, например, обычным берёзам и клёнам.

[Кевин Мартин, сотрудник Садов Кью]:

«Сейчас климат быстро меняется. А деревья – медленно растущие организмы. Им сложно адаптироваться к быстрым переменам. Например, сейчас заканчивается осень, и скоро должна начаться ранняя зима, но у нас очень тепло. Солнце ещё даёт много тепла, и это влияет на деревья. У них увеличивается вегетационный период».

В отчёте Международного союза охраны природы говорится, что гибель деревьев несёт угрозу тысячам других видов растений и животных. Опасно это и для людей. Деревья поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород, защищают почву от эрозии и участвуют в других важных процессах. При этом 5000 видов деревьев, внесённых в Красную книгу, используют в строительстве, а 2000 видов – в фармакологии и пищевой промышленности.

Короткая ссылка на эту страницу: